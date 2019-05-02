Polisten kaçarken kaza yaptı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavgaya karıştığı için polisin kovaladığı otomobil sürücüsü bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra yakalandı.
Kahta Küçük Sanayi Sitesi'nde H.Ç'nin bir kavgaya karıştığı ve 02 AH 854 plakalı otomobiliyle kaçtığı ihbarını alan polis, aracı takibe aldı.
İlçe girişinde "dur" ihtarına uymayan şüpheli, Girne Mahallesi yönüne doğru kaçmaya devam etti.
Polisin takip ettiği otomobil, bir evin avlu duvarına çarparak durabildi.
Sürücü, üzerindeki silahı başka bir evin bahçesine attı.
Gözaltına alınan şüpheli, bulunan silahıyla emniyete götürüldü.
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