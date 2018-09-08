Polisten kaçarken kaza yaptı: 4 yaralı

Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ali G, 15 ND 677 plakalı otomobili ile Burdur-Karamanlı karayolunda giderken polis ekiplerini görünce geri dönüp ters şeritte ilerlemeye başladı. Ali G'nin kullandığı otomobil ile Yalçın Uyan (45) yönetimindeki 32 HR 100 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 32 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki 2'si Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Khaled Alnayef'in (28) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Ali G, gözaltına alındı.
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız
Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ABD Başkanı Trump ateşe benzin döktü! 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi mesajı
İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Okuyucu Yorumları 0 yorum