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Polisten kaçarken kaza yaptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 01:31 | Son Güncelleme

Polisten kaçarken kaza yaptı: 4 yaralı

Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ali G, 15 ND 677 plakalı otomobili ile Burdur-Karamanlı karayolunda giderken polis ekiplerini görünce geri dönüp ters şeritte ilerlemeye başladı. Ali G'nin kullandığı otomobil ile Yalçın Uyan (45) yönetimindeki 32 HR 100 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 32 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki 2'si Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Khaled Alnayef'in (28) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Ali G, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur kaçış Kaza polis

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