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Polisten kaçarken kaza yaptı, kelepçenin çıkarılmasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 21:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da alkollü araç kullanan iş adamı T.S., polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Tayfur KARA/ SAMSUN,(DHA)- SAMSUN'da alkollü araç kullanan iş adamı T.S., polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınacağını anlayan sürücü polis ekiplerine, "Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi" dedi.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hakkında alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine kovalanan iş adamı T.S., lüks aracı ile M.V. idaresinde seyir halinde olan 34 GH 2358 plakalı otomobile çarptı. Şüpheli sürücü kaza yapınca durmak zorunda kaldı. T.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ters kelepçe vurularak polis otosuna bindirilen T.S., polis ekiplerine seslenerek 'Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi' dedi. Bu arada kaza yapan otomobilin ön kısmında bira kutusunun yer alması da dikkat çekti.

'BİR ANDA ÇIKTI'

Gözaltına alınan ve 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen T.S.'nin çarptığı aracın sürücüsü M.V. de bulundukları araçta yaşadıklarını anlattı. M.V., "Ben eşimle birlikte yoldayken, arkadan siren sesleriyle gelen araç bir anda önümüze çıktı ve kaza yaptık. Bize çarpınca durmak zorunda kaldı ve polis müdahale etti" diye konuştu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen T.S.'nin lüks aracı otoparka çekilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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