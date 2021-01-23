Polisten kaçarken kaza yaptı, yakalanınca aracı kullanmadığını söyledi

Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü İ.A.(24) polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü İ.A., polislerden kaçmaya çalıştığı sırada, Çukurova ilçesine bağlı Öğretmen Bulvarı üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
Aracın sürücüsü İ.A., kaza yaptıktan sonra, araç içerisinde sıkışan kız arkadaşını bıraktı. Arkasına bakmadan, araçtan inip yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Ancak Çukurova Devriye ekipleri sürücü İ.A.’yı kıskıvrak yakaladı.
Aracı kendisinin kullanmadığını öne süren İ.A., trafik polisinin uzattığı alkolmetreye de üflemeyince, gözaltına alındı.
Polis, kaza yapan aracı bağlayarak emniyetin otoparkına çektirdi.
(İHA)