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Polisten kaçarken kaza yaptı, yakalanınca aracı kullanmadığını söyledi

23.01.2021 01:04 | Son Güncelleme:
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Polisten kaçarken kaza yaptı, yakalanınca aracı kullanmadığını söyledi

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kullandığı araçla kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan kız arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçtığı sırada yakalandı. Yakalanan İ.A., sürücünün kendisi olmadığı öne sürüp alkolmetreyi de üflemeyince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü İ.A.(24) polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü İ.A., polislerden kaçmaya çalıştığı sırada, Çukurova ilçesine bağlı Öğretmen Bulvarı üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

ARAÇTA SIKIŞAN KIZ ARKADAŞINI BIRAKARAK KAÇMAK İSTEDİ

Aracın sürücüsü İ.A., kaza yaptıktan sonra, araç içerisinde sıkışan kız arkadaşını bıraktı. Arkasına bakmadan, araçtan inip yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Ancak Çukurova Devriye ekipleri sürücü İ.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

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ARACI KULLANMADIĞINI SÖYLEDİ

Aracı kendisinin kullanmadığını öne süren İ.A., trafik polisinin uzattığı alkolmetreye de üflemeyince, gözaltına alındı.

Polis, kaza yapan aracı bağlayarak emniyetin otoparkına çektirdi.

(İHA)

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