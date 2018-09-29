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Polisten kaçarken otomobille duvara çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 18:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan A.C.A.

Polisten kaçarken otomobille duvara çarptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan A.C.A. (17), otomobiliyle duvara çarptı. A.C.A. ve 3 arkadaşı, kazanın ardından araçtan inerek kaçtı.
İnegöl'de A.C.A., annesi Nefize A.'ya ait 31 AY 937 plakalı otomobili alarak, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Adliye Kavşağı'na geldiğinde denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan A.C.A., Yeşilçayır Caddesi yönüne kaçmak istedi. Polisten kaçan A.C.A., Çiçek Sokağı'na girmek istediği sırada araçla bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından A.C.A. ve beraberindeki arkadaşları, araçtan inip koşarak kaçtı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracı kullanan A.C.A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', annesi Nefize A.'ya da 'ehliyetsiz birine araç vermek'ten cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

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