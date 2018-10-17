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Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadığı öne sürülen otomobil sürücüsü, kaçarken, hafif ticari araca çarptı.

Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 kişiye gözaltı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadığı öne sürülen otomobil sürücüsü, kaçarken, hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus ekibi, iddiaya göre, şüphe üzerine 22 NA 348 plakalı otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise uyarıyı dikkate almayarak, kaçmayı sürdürdü. İstasyon Mahallesi'ne gelen sürücü, Sanayi Sitesi 1'inci Sokak'ta seyir halindeki 41 N 3337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı. Otomobildeki B.A., İ.T. ve G.K. ise gözaltına alındı. Ekipler, arama yaptığı otomobilden atıldığı öne sürülen 2 tabancayı da bulup, incelenmek üzere el koydu. Kazada yaranan hafif ticari aracın sürücüsü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 kişiye gözaltıPolisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 kişiye gözaltıPolisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 kişiye gözaltıPolisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 kişiye gözaltı

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