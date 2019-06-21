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Polisten kaçarken tarlada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da polisin ve cezaevi firarisinin nefes kesen kovalamacası saniye saniye görüntülendi.

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Tekirdağ’da polisin ve cezaevi firarisinin nefes kesen kovalamacası saniye saniye görüntülendi. Kovalamaca sonucu cezaevi firarisi tarlada kıskıvrak yakalandı.
Olay, Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol’de meydana geldi. Benzinliğe giriş yapan 39 NR 155 plakalı aracın çalıntı olduğu ihbarını değerlendiren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, benzin almak için stop etmiş otomobili incelemeye başladı. Aracın sürücüsü T.T., markete gidiyormuş gibi yaparak birden koşmaya başladı.
250 metre kaçabildi
Benzinliğin az ilerisindeki Göçmen Konutları’na doğru kaçan şüpheli T.T., tarlalara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Sivil Polis Memurlarının dikkati sayesinde gizlendiği çalı arasında yakayı ele veren şüpheli T.T. gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheli T.T.’nin 1 buçuk yıl önce Tekirdağ Açık Cezaevi’nden firar ettiği ortaya çıktı.
Sabıkası kabarık
Cezaevi firarisi şüphelinin birden çok kez hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha aranmasının olduğu tespit edildi. Hakkında kesinleşmiş cezalar bulunan T.T.’nin kullandığı araç da incelemeye alındı.
Plaka başka araca ait
Aracın üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğu belirlenirken, bahse konu araçta yapılan incelemelerde, şase numarasının da silindiği görüldü. Aracın gerçekte kime ait olduğu ve çalıntı olup olmadığı konusunda araştırma yapılırken, şüpheli T.T. yarın adliyeye sevk edilecek.
Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

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