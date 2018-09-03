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Polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

Antalya'da hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı adliyeye gönderildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli R.E'nin esrar ve uyuşturucu hap sattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Saray Mahallesi Hacı Hamdioğlu Caddesi'nde uyuşturucu satmaya çalıştığı öne sürülen R.E, suçüstü yapan ekipleri görünce kaçmaya başladı.

Kaçarken 23 uyuşturucu hapı yutan R.E, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ettirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.E. adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hap uyuşturucu

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