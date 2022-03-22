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Polisten kaçarken yola el bombası attılar

22.03.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı. Kaçan 2 şüpheli ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Patlamayan el bombasının, incelendikten sonra imha edileceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Dörtyol'a bağlı Çaylı Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışma sırasında, içerisinde 2 kişi bulunan beyaz renkli otomobilden şüphelenen polis ekibi, araç sürücüsünün 'dur' ihtarında bulundu.

EL BOMBASINI FIRLATTILAR

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı, kaçtıkları sırada yol kenarına el bombası attı.

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Attıkları el bombası patlamazken, iki şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı. İsimleri açıklanmayan iki şüpheliyi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Şüphelilerin attığı el bombası ise incelenmek üzere uzman ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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polis Hatay
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