Polisten kaçıp, kaza yapan sürücünün arkadaşından gazetecilere: Allah'ın takdiri

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekibi, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan otomobil sürücüsü, Bülent Angın Bulvarı'ndan Baraj Caddesi'ne, daha sonra Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na geçerek kaçışını sürdürdü. Ray Sokak'a çıkan otomobil sürücüsü, Denizli Mahallesi kavşağını geçip, kaçışını sürdürdü. 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Vefa Caddesi kavşağına gelen otomobil, Soner G. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Sürücü Bekir Y. ile otomobildeki arkadaşı Şerif Y., polis ekibince gözaltına alındı. Diğer otomobilde hafif şekilde yaralanan sürücü Soner G. ve yanındaki Ömer E. ise kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

"ALLAH'IN TAKDİRİ, NE DİYELİM"

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen otomobil sürücüsü Bekir Y., gazetecilerin 'Neden kaçtın?' sorusunu yanıtsız bırakıp, yüzünü gizlemeye çalıştı. Bu sırada üzerinden uyuşturucu hap çıkan sürücünün arkadaşı Şerif Y. ise alkollü oldukları için kaçtıklarını söyledi. Gazetecilerin, kazada ölen biri de olabileceği yönünde soru yöneltmesi üzerine Şerif Y., "Allah'ın takdiri, ne diyelim" diyerek kendisini savundu. Öte yandan sürücü Bekir Y.'nin 0,95 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve arkadaşı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)

