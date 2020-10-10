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  4. Polisten kaçıp yakalanan sürücü yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

Polisten kaçıp yakalanan sürücü yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 01:47 | Son Güncelleme

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücünün yasal sınırın 3 katı alkollü olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde devriye atana Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, tehlikeli araç kullandığı için 01 AAK 77 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.
Motosikletli polisler ile otomobil arasında kıyasıya süren 3 kilometrelik kovalamaca Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz mahallesi ara sokaklarında son buldu. Kıskıvrak yakalanan otomobil sürücüsü ve yanından arkadaşı kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Olay yerine gelen trafik ekipleri otomobil sürücüsü Taylan S.’ye alkol muayenesi yaptı. Muayene sonucunda Taylan S. 1.60 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 3 katı alkollü çıkan Taylan S. gözaltına alınırken ehliyetine de el konuldu.

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