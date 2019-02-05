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Polisten kaçmak için 2 katlı binanın çatısından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda, polisten kaçmak isteyen şüpheli, 2 katlı evin çatısından atladı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda, polisten kaçmak isteyen şüpheli, 2 katlı evin çatısından atladı. Binanın girişinde bekleyen polisler, şüpheliyi yakaladı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa yer temin etme' suçu dahil 7 olaydan aranan Sevil T.'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı. Dün saat 23.00 sıralarında şüphelinin ilçe merkezindeki evine operasyon düzenleyen polis, Sevil T.'yi yakaladı. Baskın sırasında evde bulunan ve hakkında 'fuhuş yaptırma' ve 'fuhşa yer temin etme' suçlarından arama kaydı olduğu belirlenen Kadir D. (41) ise polisten kaçmak için 2 katlı evin çatısından atladı. Binanın girişinde bekleyen polis ekipleri kaçmak isteyen Kadir D.'yi yakaladı.
Polis evde fuhuş yaptığı belirlenen Özbek uyruklu 1 kadın ile fuhuş yapmaya gelen 3 Afgan şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan 3 Afgan şüpheli, Kadir D. ile fuhuş için 100'er lira karşılığında anlaştıklarını öne sürdü.
Operasyonda yakalanan şüphelilere Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uygulanırken, Kadir D. ve Sevil T. ise gözaltına alınıp, 'fuhşa yer temin etmek' suçundan adli makamlara sevk edildi. Özbek kadın ile 3 Afgan ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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