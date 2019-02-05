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Polisten kaçmak için çatından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdiği fuhuş operasyonu sonucu gözaltına alınmak istenilen 2 şüpheliden biri polisten kaçmak için evin çatısından atladı.Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdiği fuhuş operasyonu sonucu gözaltına alınmak istenilen 2 şüpheliden biri polisten kaçmak için evin çatısından atladı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Pazartesi gece saat 23.00’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; hakkında fuhuşa yer temin etme ve 6 farklı olaydan arama kaydı bulunan Sevil T. (50), baskın yapılan evde yakalandı. Ev içerisinde hakkında yine fuhuş yaptırtma ve fuhuşa yer temin etme suçlarından arama bulunan Kadir D. (41), ise polis ekiplerinden kaçmak için evin çatısına çıktı. Kısa süren kovalamada Kadir D., çatında atlayıp kaçmak istedi. Aşağı da bekleyen polis ekipleri çatıdan atlayıp kaçmak isteyen Kadir D.’yi kıskıvrak yakaladı.
FUHUŞ İÇİN 100’ER TL VERDİLER
Daha sonra polis ekipleri baskın yaptıkları evi didik didik aradı. Arama sonucunda eve gizlenmiş Özbek uyruklu 1 bayan ve 3 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 3 Afgan uyruklu şahıs Kadir D. ile fuhuş için 100’er TL para karşılığında anlaşma yaptıklarını belirtti. Yabancı şahıslar Kadir D.’ye 300 TL para verdiklerini, fakat ilişikliye giremeden yakalandıklarını iddia ettiler.
YABANCILAR İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Operasyonda yakalanan 5 şahsa kabahatler kanunundan cezai işlem uygulanırken, fuhuşa yer temin etmekten yakalanan Kadir D. ve Sevil T. ise gözaltına alınıp adili makamlara sevk edildi. Yine operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslarda İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edileceği kaydedildi.

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