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Polisten kaçmak için pencereden atlayan firari yaralı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 21:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan, hırsızlık, silahlı tehdit ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan da  aranması olan S.E (31), polisten kaçmak için binanın ikinci katından atlayın yaralandı.

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan, hırsızlık, silahlı tehdit ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan da aranması olan S.E (31), polisten kaçmak için binanın ikinci katından atlayın yaralandı. Kolu çatlayan şüpheli, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Şube Amirliği polisleri hırsızlık, silahlı tehdit, konut dokunulmazlığı gibi birçok suçtan aranması bulunan ve 3 ay önce cezaevinden firar eden S.E. 'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri Ağır Ceza mahkemelerinden de kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.E.'nin Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde kiraladığı evde saklandığını belirleyen polis baskın düzenlendi. Polisin geldiğini gören S.E., 11 katlı binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Kum zemine düşen S.E. kolunu çatlatırken, yaralı vaziyette kaçarken polis tarafından yakalandı. Olay sırasında üzerinde bulunan ruhsatsız tabancasıyı da düşüren şüpheli, Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. burada tedavisi tamamlanan S.E., ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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