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  4. Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı

Polisten kaçmak isterken 2 metrelik duvardan düşüp ayağını kırdı

08.02.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerinden kaçmak isterken 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek ayağını kırdı.Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, evinin önüne gelen polis ekiplerinden kaçmak isterken 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek ayağını kırdı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk E. (28)evinin önüne gelen polis ekiplerini görünce koşmaya başladı. Selçuk E., kaçarken evinin önünde bulunan 2 metrelik duvardan atlamak istediği sırada düşerek sağ ayağını kırdı. Polis ekipleri, Selçuk E.’nin ayağının kırıldığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, hastanede 1,5 süren tedavisinin ardından polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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