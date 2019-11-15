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Polisten kaçmak isteyen sürücü 134 promil alkollü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 02:47 | Son Güncelleme

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 kilometrelik kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde uygulama atan polis ekipleri 06 LEU 05 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 kilometrelik kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde uygulama atan polis ekipleri 06 LEU 05 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca süren kovalama sonrasında polis ekipleri otomobili Çukurova İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yakalandı.
Polis ekipleri araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşını indirerek gözaltına aldı. Trafik polisleri ise sürücü Umutcan T.’ye alkol testi yaptı. Test sonucunda sürücü Umutcan T.’in 134 promil alkollü olduğu tespit edildi. Umutcan T. ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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