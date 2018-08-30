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Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamacayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Adana'da gözaltına alınan Suriyeli şüphelilerin, ülkeye giriş kayıtları bulunmadığı için kaçmaya çalıştıkları belirtildi

Adana'da yabancılara yönelik denetim sırasında ülkeye giriş kaydı bulunmadığı gerekçesiyle kaçmaya çalışan 3 Suriyeli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi koordinesinde, kent merkezinde yabancı uyruklu kişilere yönelik 100 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, şüpheli gördüğü yabancıları durdurdu ve üst araması yaparak kimliklerini kontrol etti.

Yabancı uyruklu kişilere ait iş yerleri ve araçlarda da narkotik ekiplerince arama yapıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı Kocavezir Mahallesindeki denetim sırasında polisi gören 3 kişi, kaçmaya çalıştı.

Ara sokaklara giren şüpheliler, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, Suriyeli oldukları ve ülkeye giriş kayıtları bulunmadığı için kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Denetimler kapsamında 53 iş yeri kontrol edildi ve 472 kişinin sorgusu yapıldı.

Uygulama sonucunda, 3 Suriyeli'nin de arasında olduğu, kayıtları bulunmayan 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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