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  4. Polisten kaçtı, benzini bitince yakayı ele verdi

Polisten kaçtı, benzini bitince yakayı ele verdi

05.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı gecesi polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil dört gün sonra kapıları ve benzin deposu kapağı açık olarak park halinde bulundu.

Yılbaşı gecesi polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil dört gün sonra kapıları ve benzin deposu kapağı açık olarak park halinde bulundu. Kiralık aracın sürücü sokağa çıkma yasağından dolayı ceza yazılacağı için kaçtığını iddia etti. Sürücüye 10 bin 737 TL idari para cezası uygulandı.
Manavgat ilçesinde devriye görevi ifa eden polis ekibi, Demokrasi Bulvarı üzerinde park halinde arka plakası olmayan, benzin depo kapağı ve kapıları açık otomobil görünce aracın sorgulanması amacıyla trafik ekiplerine bilgi verdi. Bu sırada aracın başına gelen ve adının İbrahim Vuran olduğu belirlenen şahıs, önce aracın kendisine ait olduğunu, ardından da kiraladığını söyledi.
Olay yerine gelen trafik ekipleri, ön kısmında 09 HB 213 nolu plaka bulunan aracın sorgulamasında araç üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğunu, aracın asıl plakasının ise 38 AAH 962 olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde, aracın yılbaşı gecesi polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekipleriyle Alanya sınırına kadar kovalamaca yaşayan otomobil olduğu belirlendi.
Araçta yapılan aramada aracın asıl plakası ön sağ tarafta kapının kenarında bulunurken, aracı kiraladığını belirten İbrahim Vuran’a sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamaktan 4 bin 50 TL, başka araca ait plaka takmaktan 6 bin 687 TL olmak üzere toplam 10 bin 737 TL para cezası uygulandı. Araca ayrıca yılbaşı gecesi dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

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