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  4. Polisten kaçtı, kilometreler süren takiple yakalandı: Bizi yaktınız memur bey

Polisten kaçtı, kilometreler süren takiple yakalandı: Bizi yaktınız memur bey

18.12.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı. Çok sayıda polis ekibi aracı takibe aldı. 15 kilometre süren takip sonucunda, araç durduruldu ve sürücü gözaltına alındı. Ehliyetsiz ve 2.30 promil alkollü olan çıkan sürücü Suat Y.'nin polis ekiplerine "Bizi yaktınız memur bey" demesi ise dikkat çekti.

Polisten kaçtı, kilometreler süren takiple yakalandı: Bizi yaktınız memur bey

İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan otomobil, polis ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 15 kilometre süren takip sonucunda polis ekiplerince Nuri Doğrul Caddesi'nde durduruldu.

"BİZİ YAKTINIZ"

Otomobilin sürücüsü Suat Y., aracını arayan polislere, "Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı?" dedi.

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EHLİYETSİZ VE 2.30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kontrolde Suat Y.’nin 2.30 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Suat Y.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 1823 TL, 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan da 3 bin 674 TL ceza kesildi. (DHA)

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