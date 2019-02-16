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Polisten kaçtı, otomobille Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 08:01 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin uygulama yaptığını fark edip kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı.

Polisten kaçtı, otomobille Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına çarptı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin uygulama yaptığını fark edip kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. Kazada, araçtaki 3 kişi, yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında uygulama yapan polis ekiplerini fark eden Mert B. (25), yönetimindeki otomobille geri manevra yapıp, kaçmaya başladı. Otomobili fark eden polis ekipleri de peşine düştü. Cumhuriyet Caddesi'ne dönüp, buradan da Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ne çıkan Mert B. yönetimindeki otomobil, Erdal Acet Caddesi'ne geçmek isterken kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ
Kazada, ön tarafında hasar oluşan otomobildeki Mert L. ve Enis Y. yaralandı. Mert L. ve Enis Y. ambulansla hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü Bahşi, alkol testi yaptırmamak için direndi. Veteriner hekim olduğunu ve kolunun ağrıdığını söyleyen Bahşi, alkolmetreyi üflemek istemedi. Kaza yerine gelen arkadaşının ikna etmesiyle alkolmetreyi üfleyen Mert B.'nin 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kolundaki ağrının arttığını belirten Bahşi'nin ehliyetine el konuldu. Mert B. de arkadaşlarının kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçtı, otomobille Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına çarptıPolisten kaçtı, otomobille Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına çarptıPolisten kaçtı, otomobille Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına çarptıPolisten kaçtı, otomobille Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına çarptı

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