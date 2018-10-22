Polisten kaçtı, PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı çıktı

Alınan bilgiye göre, T.O kullandığı 01 DYT 04 plakalı otomobili ile polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak Çukurova İlçesi Dilberler Sekisinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri Seyhan İlçesi Bülent Angın Bulvarı’na kadar şahsı kovalamaya devam etti. Seyhan Devriye Asayiş Ekipleri, Bülent Angın Bulvarı üzerinde şahsın kullandığı otomobilin önünü keserek yakaladı.
T.O kullandığı otomobil içerisinde polis ekiplerince indirildi. Kimliği ibraz edemeyen T.O. polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardında T.O parmak izine götürüldü. Parmak izi taramasında T.O’un trafiği tehlikeye atmaktan aranması olduğu belirlendi. Aynı zaman T.O terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı olduğu tespit edildi. T.O. gözaltına alındı.
(İHA)
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