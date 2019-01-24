Polisten kaçtı, yakalanınca bakın neyle tehdit etti?

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Gökdere Bulvarı üzerinde yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve yanındaki kişi ile ilgili de arama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca araçta yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

‘Dur' ihtarına uymayan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobildeki 5 kişi, yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınız” dedi.

​Merkez Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü.

Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından otomobil, Meydancık Mahallesi Gökdere Kavşağı'nda önü kesilerek durduruldu. Otomobilin sürücüsü S.U.E. ile yanındaki Z.Ö., A.K., E.B. ve E.Y. gözaltına alındı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden birisi, "Benim amcam cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz, savcıya söyleyeceğim, pişman olacaksınız” diye tehdit etti.

Yapılan incelemede sürücü S.U.E.'nin ehliyetinin bulunmadığı, aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şüphelilerden E.B.'nin ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.