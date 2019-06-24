Polisten kaçtığı otomobille ters yönde taksi ile çapıştı: 2 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobilin karşıdan gelen taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hasteneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine E.B.'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili Soğukkuyu mevkiinde durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli E.B., otomobili ile ters yöne girerek Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine yaklaşık 2 kilometre ilerledi. Otomobil, bu sırada Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerleyen Fatih Önal'ın kullandığı 35 T 7480 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, yaralılar polis ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılardan Önal, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.B. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniye Anadolu Caddesi üzerinde 2 şerit kapatılarak trafik tek bir şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

