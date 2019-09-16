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Polisten kaçtıkları otomobille kaza yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da polisin 'Dur' ihtarına uyumayan sürücü, kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille park halindeki cipe çarptı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da polisin 'Dur' ihtarına uyumayan sürücü, kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille park halindeki cipe çarptı. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alınırken, tabancası kazara ateş alan 1 polis yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tiryakiler Sokakta giden 35 GB 1453 plakalı otomobilde bulunan kişilerden şüphelenen polisler, 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü Y.A., uyarıya uyumayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, çıkmaz bir sokakta park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durabildi. Sürücü Y.A. ile otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

SİLAHI KAZARA ATEŞ ALAN POLİS YARALANDI

Şüphelilerin gözaltına alındığı sırada bir polis memuru, tabancasını kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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