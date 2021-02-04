HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, ”yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” dedi

Polisten kaçtıktan sonra yakalanan sürücü, ”yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” dedi

04.02.2021 05:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü polise, ”Yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” diye ifade verirken gazetecilerin neden kaçtın sorusuna da ,” ben kaçmadım” dedi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri şüphelendikleri 01 AFT 674 plakalı otomobile Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü İsmail D. (29) ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında 5 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından Seyhan Devriye Ekipleri, söz konusu aracı Demetevleri Mahallesi ara sokaklarında önünü keserek durdurdu. Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşındaki küçük ismi öğrenilemeyen iki kişi araçtan inip kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.
“Polise yanımdakiler korktuğu için kaçtım derken gazetecilere kaçmadım dedi”
Kaçmak isterken yakalanan sürücü İsmail D., polise ifade verdiği sırada,” Yanımdakiler çocuk ondan kaçtım” dedi. Ardından gazeteciler sürücü İsmail D.’ye neden kaçtın sorusunu sordu. İsmail D. ise “ ben kaçmadım” diye kendisini savundu. Daha sonra kendisine kaçmadıysan neden durmadın sorusu yönetilince İsmail D. yüzünü gizleyerek cevap vermedi. Polis otomobilde yaptığı incelemede her hangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Sürücü İsmail D. ve yanında bulunan 18 yaşından küçük iki çocuğa sokağa çıkma kısıtlamasın ihlalden para cezası kesildi. İsmail D.’ye trafik yönünden de ‘dur’ ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanma ve trafik kurallarını ihlalden ceza kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Boş arazide aracının içinde ölü bulundu! Korkunç şüpheBoş arazide aracının içinde ölü bulundu! Korkunç şüphe
Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

''1 puanı aldın da ne oldu? Kalecimiz bile terlemedi''

''1 puanı aldın da ne oldu? Kalecimiz bile terlemedi''

4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı

4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Adana’da gece yarısı kumarhane baskını

Adana’da gece yarısı kumarhane baskını

Ankara'da alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu

Boş arazide aracının içinde ölü bulundu! Korkunç şüphe

İzmir'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağdırdılar

İzmir'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağdırdılar

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’Atatürk heykeli’ açıklaması

'Atatürk heykeli satıldı' iddiası tepki çekmişti! Açıklama geldi

8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

8 milyon TL’lik vurgun yaptılar! 4 ay süren takiple yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.