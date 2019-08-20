HABER

Polisten kaçtılar, valizlerini bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 08:06 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gasp olayına karışarak kaçan 2 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gasp olayına karışarak kaçan 2 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçamayacaklarını anlayan bir kadın ve bir erkek kullandıkları otomobili Düzce’nin Çilimli ilçesinde bırakarak kaçtılar. Yanlarına aldıkları valizi de yol kenarına atan iki kişi daha sonra ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.
Olay; gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat G. ve Melike Y. isimli iki kişi Bursa’dan kiraladıkları 16 LUR 60 plakalı otomobille önce Düzce’ye daha sonra da Sakarya’nın Karasu ilçesine gittiler. Burada gasp olayına karışan Murat G. ve Melike Y. daha sonra D-100 Karayolunu kullanarak Düzce’ye doğru harekete geçtiler. Bu esnada gasp ettikleri kişilerin polise haber vermesi üzerine polis ekipleri peşlerine takıldı. Murat G. ve Melike Y. otomobillerini Düzce’nin Çilimli ilçesine doğru çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Polisten kaçamayacaklarını anlayan Murat G. ve Melike Y. otomobili Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi Suratoğlu Sokak mevkiinde terk ederek yanlarına aldıkları valizle kaçmaya başladılar. Valizi de ileride yol kenarına bırakan Murat G. ve Melike Y. ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdiler. Yol kenarındaki valizi olay yeri ekipleri incelerken, valizden spor ayakkabıları, yastık, dizüstü bilgisayar çıktı. Valiz ve otomobil detaylı incelenmek üzere Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Polis ekipleri, Murat G. ve Melike Y.’nin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü öldüOtomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü öldü
Otomobili ile elektrik direğe çarpan sürücü hayatını kaybettiOtomobili ile elektrik direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!

Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!

İzmir'de gergin bekleyiş: Mahalleleri tehdit ediyor

İzmir'de gergin bekleyiş: Mahalleleri tehdit ediyor

Yanal'dan flaş Volkan Demirel açıklaması!

Yanal'dan flaş Volkan Demirel açıklaması!

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.