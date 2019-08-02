HABER

Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde başında kaskı olmayan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip düştü.

Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde başında kaskı olmayan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip düştü. Kazada başından yaralanan sürücüye polis, "Kaskı bizden ceza yememek için takıyorsunuz ama sağlığınız için takacaksınız" dedi.
Gazipaşa ilçesi, Deniz Kızı Kavşağı’nda motosiklet kazası meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada 07 AFU 516 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.F.K. (52), dengesini kaybederek düştü. Kask takmayan ve başından yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı. Kazazedeye ilk müdahalesi yapılırken olay yerinde bulunan polis memuru Nihat Düz, kaza yerine toplanan kalabalığa sıcağı sıcağına kask eğitimi verdi.
Kaza yerine toplanan meraklı kalabalığa seslenen polis memuru, “Bakın arkadaşlar kaskın değerini burada görüyorsunuz. Hocam bak kask takmamış, kafasında sıkıntı var. Canlı örneğini görüyorsunuz değil mi? Kaskı bizden ceza yememek için takıyorsunuz. Sağlığınız için takacaksınız kaskı” diyerek uyardı.
Kaskı olmayan kazazedeyle konuşan Nihat Düz, “Hocam sana bir kask hediye edeceğim. Belki de motosikletin koltuğunun altında kask da vardır” dedi.
Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.F.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı

Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı

Polisten kaza yerinde meraklı kalabalığa kask uyarısı

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.