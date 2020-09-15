Polisten kumar baskını

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kahvehanelere yönelik yaptığı denetimler esnasında bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti. 13 kişiye toplam 68 bin 575 TL adli para cezası uygulandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ilçe genelinde kahvehane denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde polis ekipleri bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığını tespit etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kahvehaneye yaptığı baskında 13 kişinin kumar oynadığını belirledi. Baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, operasyonda 13 kişinin kumar oynadığı mekanda sosyal mesafeye uyulmadığı, mekanda alkol ve sigara içildiğini tespit etti. Polis ekipleri kumar baskınında 13 kişiye 5 bin 275’er TL olmak üzere toplamda 68 bin 575 TL idari para cezası uyguladı.

Polis ekiplerinin özellikle kumar oynanan mekanlara yönelik denetimlerini artırarak sürdüreceği kaydedildi.

