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  4. Polisten kumar baskını: 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza

Polisten kumar baskını: 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza

06.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri bir eve baskın düzenledi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.
Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki eve düzenlenen baskında 13 kişinin kumar oynadığı görüldü. İçeride arama yapan polis ekipleri, 100 adet oyun pulu ile 4 deste iskambil kağıdı ele geçirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kumar oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi. Ev sahibi F.A. da gözaltına alınırken, şahıs hakkında ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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