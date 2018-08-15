Polisten kurbanlık satıcılarına sahte parayı bulan kalem

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da polis, hayvan satıcılarına sahte para ile gerçek parayı ayırt eden kalem hediye etti. Kurban Bayram'ının yaklaşmasıyla hayvan pazarında güvenlik önlemlerini arttıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan satıcılarına sahte para ile gerçek parayı ayırt eden kalem hediye etti. Sahte paranın anlaşılması için çeşitli bilgiler anlatan ekipler, havan satıcılarına bilgilendirici broşürler de dağıttı. Kurbanlık satıcılarının emeklerinin boşa çıkmaması adına çalışma yürüttüklerini anlatan polisler, "Para sahteciliği her zaman rastladığımız bir olay. Özellikle Kurban bayramlarında sıklıkla olup geçmiş tecrübelerimize dayanarak öğrenmiş bulunuyoruz. Biz de vatandaşlarımızın bir yıllık emeği olan bu hayvanlarının pazarda sattıkları anda dolandırıcıların tuzağa düşmemesi için İl Emniyet Müdürlüğü olarak önlemler aldık. Vatandaşlarımıza biz kalem dağıttık. Sahte para tespitine dayanan kalemler dağıttık. Buradaki temel amacımız dolandırıcıların Adıyaman'daki kurban pazarında vatandaşın mallarını sattıktan sonra sahte para ile alışveriş yapmasının önüne geçmek" dedi.
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