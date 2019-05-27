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Polisten kurtulmak için suya atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilesinde aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri’ne atladı.

Polisten kurtulmak için suya atladı

Şanlıurfa’nın Birecik ilesinde aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri’ne atladı. Polisler, tekne ile yanına giderek yakaladıkları şahsı bir türlü yukarı çıkmaya ikna edemeyince kıyıya yanaşan tekneyi bırakan şahıs yüzerek kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, daha önceden hırsızlık suçundan aranması bulunan Vedat Ç., Fırat Nehri’nin kıyısındaki parkta otururken kendisini fark eden polislerden kaçmak istedi. Gidecek yer bulamayan şahıs nehre atladı. Sudan yüzerek karşıya geçmeye çalışan şahsı yakalamak için polisler bir tekneye bindi. Şahsın yanına giden polisler, tekneye binmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs tekneye binmemekte ısrar edince polis ekipleri, tekneye tutunan zanlı ile birlikte karşı kıyıya gitti. Kıyıya yaklaşan şahıs, kendini suya bırakarak bir süre yüzdükten sonra dışarı çıkıp kaçtı.

Şahsın kaçması üzerine emniyet güçleri alarma geçti. Çok sayıda polis kaçan şahsı bulmak için her yeri didik didik aradı. Tarlalarda aranmadık yer bırakmayan polislerin henüz zanlının izine ulaşmayı başaramadıkları öğrenildi.

Polisten kurtulmak için suya atladı

Polisten kurtulmak için suya atladı

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