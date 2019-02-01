Polisten ’Mavi Balina’ semineri

Adana İl Emniyet Müdürlüğü düzenlenen seminerde, birçok genci intihara sürükleyen ’Mavi Balina’ oyununa karşı vatandaşları bilgilendirip uyardı

Mavi Balina (Blue Whale) oyunu, Türkiye’de ve dünyada çocukların ve ailelerin hayatlarını karartmaya devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de son günlerde yaşanan vakaların ardından Mavi Balina oyununa adeta savaş açtı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatları doğrultusunda vatandaşları ’Mavi Balina’ oyununa karşı bilgilendirme amaçlı birçok çalışma yapan Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Adana’nın Seyhan ilçesinde her yıl binlerce vatandaşa mesleki eğitim veren Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde (SEYMER) eğitim alan vatandaşlara siber suçlar ve Mavi Balina oyununun tehlikeleri hakkında seminer verdi.

Seyhan Belediyesi’ndeki SEYMER binasında gerçekleştirilen seminerde, katılımcıların sorularını da yanıtlayan polisler, Mavi Balina oyununun daha fazla can almaması için önemli bilgiler aktardı. Seminere katılan vatandaşlar ise bilgilendirme çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Seminere katılan vatandaşlardan Halil Arı, gerçekleştirilen seminerde çok önemli bilgiler öğrendiklerini ifade ederek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz, onlarla aramızdaki sevgi bağını nasıl güçlendirebiliriz, bu konularda bilgilendirme yaptılar. Mavi Balina oyununu da sağdan soldan duyuyordum. Ancak polislerimizin bizi bu konuda bilgilendirmesi çok iyi oldu. Bundan sonra biz de çocuklarımıza akıllı cihaz verdiğimizde onları takip edeceğiz. Arkadaşlıklarını, yaptıklarını kontrol edeceğiz. Onlara önce sevgimizi vereceğiz" dedi.