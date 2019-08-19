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Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Adana’da polisler üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör örgütlerine üye olmamaları ve uyuşturucu kullanmamaları konusunda uyardı.Çukurova Üniversitesi’ni kazanan binlerce öğrenci bugün Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek kayıtlarını yaptırdı.

Adana’da polisler üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör örgütlerine üye olmamaları ve uyuşturucu kullanmamaları konusunda uyardı.
Çukurova Üniversitesi’ni kazanan binlerce öğrenci bugün Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek kayıtlarını yaptırdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri de kayıt merkezinde stant açarak öğrencileri terör örgütlerine ve uyuşturucuya karşı uyardı.
Not defteri, broşür ve kalem hediye eden ekipler bütün öğrencilere tek tek uyarılarda bulunup Çukurova Üniversitesi’nde öğrenci toplulukları adı altında terör örgütlerinin yapılandığını ve bu topluluklara öğrencilerin kayıt olmaması gerektiğini bildirdi.
Mersin’den Adana’ya kayıt için gelen Fransızca Öğretmenliğini kazanan Merve İngül, “Böyle bir faaliyet çok güzel. Polisler bizi bilgilendiriyor. Bütün öğrencilerin bu bilgilere dikkat etmesi gerekiyor” dedi.
Tıp Fakültesi’ni kazanan Merve İl ise, “Böyle bir uygulama gerçekten çok yararlı” diye konuştu.
Polis ekiplerinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar kayıt merkezinde kalarak gelen öğrencilere bildirme yapacağı öğrenildi.

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı

Polisten öğrencilere terör ve uyuşturucu uyarısı
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