Polisten okey oynanan kıraathaneye baskın

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri daha önce oyun oynandığı için idari işlem yapılan kıraathanede 4 ayrı masada okey oynandığını tespit ederek ceza uyguladı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Covid-19 salgını nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Müftü Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri Covid-19 tedbirlerine aykırı olarak 4 masada okey oynandığı ve içeride maskesiz bulunan 13 kişi hakkında tutanak düzenledi. Aynı işletmede 4 Eylül günü yapılan baskında da oyun oynandığı için tutanak tutulması nedeniyle geçici olarak faaliyetine son verilmesi için işlem başlatıldı.



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