HABER

Polisten okul çevresinde güvenlik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:20 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretim yılını tamamlaması için okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yaptı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme ekiplerinin katılımıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine günler kala çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerindeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerleri, internet kafe ve oyun salonları denetlendi.Denetlemede, okul servis araçları da Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında incelendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretim yılını tamamlaması için okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme ekiplerinin katılımıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine günler kala çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerindeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerleri, internet kafe ve oyun salonları denetlendi.
Denetlemede, okul servis araçları da Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında incelendi.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdıMüftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı
Denizde can pazarıDenizde can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.