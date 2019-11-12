HABER

Polisten ölen eski İngiliz İstihbarat subayının ofisinin çatısında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:20 | Son Güncelleme

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA-Can EROK - İSTANBUL DHA  Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis Le Mesurier'in ofisinin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA-Can EROK - İSTANBUL DHA Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis Le Mesurier'in ofisinin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Önce sokak ve çevresinde esnafla konuşan ekipler ardından Le Mesurier'in ofisinin yanında bulunan binanın çatısına çıktı. O binanın çatısına uzatılan merdiven yardımıyla eski İngiliz istihbarat subayının bir süredir yaşadığı ofisin çatısına geçen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri bir süre sonra çatıdan indi.
(FOTOĞRAF)

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Vinç kasasına tehlikeli yolculukVinç kasasına tehlikeli yolculuk
Gölette çürümüş erkek cesedi bulunduGölette çürümüş erkek cesedi bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar

Halka yedireceklerdi! Piyasaya sürerken yakalandılar

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.