HABER

Polisten polise rüşvet operasyonu! Milyonluk operasyon kameralara böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

Emniyet'teki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Sanal kumar davasında 8.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Gürcan Çarkçı ve kardeşi Serkan Çarkçı'nın gözaltına alınarak serbest bırakılmaları anını gösteren kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Veysel Şahin grubuna yönelik yapılan sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan eski futbolcu Gürcan Çarkçı, mahkeme tarafından 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis kararı üzerine Gürcan Çarkçı kaçarak izini kaybettirdi.

'GÖZALTI YAPIP 1 MİLYON LİRA RÜŞVET ALDILAR'

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, Gürcan Çarkçı'yı gözaltına aldı. İddiaya göre, polis memurları, Çarkçı'yı 1 milyon lira rüşvet karşılığında serbest bıraktı.

YENİDEN YAKALAYIP İKİNCİ KEZ RÜŞVET İSTEDİLER

Evinden ayrılarak Bakırköy'de bir otele yerleşen Gürcan Çarkçı ve kardeşi Serkan Çarkçı, aynı polisler tarafından otelin çıkışında yeniden yakalanarak gözaltı işlemi yapıldı. İddiaya göre polisler, Çarkçı kardeşleri "Bize her ay 1 milyon lira vereceksin" diyerek serbest bıraktı.

KARGOYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Polislerin sürekli kendisinden 1 milyon lira rüşvet istemesi üzerine Gürcan Çarkçı, kargo yoluyla avukatı Murat Sultansu'ya bir şikayet mektubu gönderdi. Avukat Sultansu da bu mektubu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

OPERASYON TALİMATI MUSTAFA ÇALIŞKAN'DAN

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne rüşvet almakla suçlanan polislerin yakalanması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü 3. katta bulunan Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı binanın giriş katında bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne operasyon düzenleyerek polis memurları M.D. ve H.Y.'yi gözaltına aldı.

Haklarında hapis kararı bulunan Gürcan ve Serkan Çarkçı kardeşlerin de yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.


Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
"Elektronik tebligat" 1 Ocak'ta devrede"Elektronik tebligat" 1 Ocak'ta devrede
Down Sendromlu Hatice’nin gelinlik hayali gerçek olduDown Sendromlu Hatice’nin gelinlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rüşvet polis serkan çarkçı gürcan çarkçı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün görsel şöleni

Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün görsel şöleni

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Komşu kızına cinsel taciz: Birlikte uçuşa geçelim

Komşu kızına cinsel taciz: Birlikte uçuşa geçelim

Bursa'da korkunç olay! 50 yıllık eşini boğazını keserek öldürdü

50 yıllık eşini boğazını keserek öldürdü

Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

Gazetenin Türkiye'yi sarsan 'Sarı Yelek' iddiasına flaş yanıt!

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler: FETÖ'nün...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.