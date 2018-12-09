Polisten sahte içki operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde polisin bir villaya yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yılı fırsat bilerek sahte içki üretimi yapan ve bu sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Serik ilçesinde Y.K. adlı bir şüphelinin kiraladığı villada sahte içki üretimi yaptığı ve bu içkileri piyasaya sürdüğü belirlendi. Y.K.'nın kullandığı villaya operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 454 şişe sahte içki, çeşitli markalara ait 450 boş içki şişesi, 2 bin 265 sahte TAPDK bandrolü, çeşitli markalara ait 280 içki kapağı, 3 bin 895 içki boğaz ve şişe etiketi, 30 litre alkol, 1300 adet içki şişe kapşonu, 18 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından; sahte içki üretimi yaparak, halk sağlığıyla oynayan, yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabetle haksız kazanç sağlayarak bu şekilde devleti vergi yönünden büyük kayba uğratan kişi ve kişilere yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

