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Polisten sıkı denetim

03.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde kuralları ihlal eden çok sayıda kişiye ceza yazıldı
İnegöl’de polis ekipleri farklı noktalarda kısıtlamaların başlamasıyla denetim yapıyor. Çok sayıda polisinin iştirakiyle yapılan uygulamada araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araçlar didik didik aranırken, şahısların ve araçta bulunanların izin belgelerine bakıldı. Kuralları ihlal eden çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Uygulama sırasında polisten kaçan bir hafif ticarî araç ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahsın ehliyetsiz ve aracın sigortasının olmadığı tespit edildi. Ekipler aracı bağlayarak otoparka çektirdi. Ayrıca hem aracı kullanan şahsa, hem de araç sahibine ayrı ayrı 2 bin 650 TL ceza kesildi.

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