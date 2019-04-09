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Polisten Şırnaklılara sinema keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, sinema salonu bulunmayan kentte, vizyondaki 3 filmin gösterimi yapıldı - Etkinlik sayesinde 4 bin kişi sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce, sinema salonu bulunmayan kentte, vizyondaki 3 filmin gösterimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, kentteki kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, sinema salonu olmayan kentte, vizyondaki Türk filmlerinden "Çiçero", "Türk İşi Dondurma" ve "Müslüm"ün, Şehit Sabri Oğrak Kültür Merkezi'nde 4 gün boyunca gösterimi yapıldı.

Etkinlik sayesinde 4 bin kişi sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Doğangüzel, hem polisleri hem de vatandaşları, sosyal aktivitelerden sinemayla buluşturmak istediklerini söyledi.

Bu tür faaliyetlerinin devam edeceğini anlatan Doğangüzel, "Yaklaşık 2 bin personel ve 2 bin vatandaşımıza ulaşıp, bir nebze gönüllerine hitap edebildik. Güzel bir projeyle farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ayşe Koldaş da ilk kez sinema filmi izlediğini, etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini belirtti.

İbrahim Kaplan ise çocuklarıyla sinema filmi izlemenin keyfini yaşadıklarını dile getirerek, "Film güzeldi. Emniyet Teşkilatına teşekkür ediyoruz. İnşallah sık sık bu tür organizasyonlar düzenlenir. Şırnak'ta maalesef sinema salonumuz yok. Ancak bu tür etkinlikler olduğu zaman gelebiliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sinema şırnak

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