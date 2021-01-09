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Polisten şok baskın, uyuşturucu ve 57 adet tarihi eser ele geçirildi

09.01.2021 22:59 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli hayvan figürleri, tarihi eserler ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Afşin Cumhuriyet Savcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih S.(37) isimli şahıs takibe alındı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli hayvan figürleri, tarihi eserler ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Afşin Cumhuriyet Savcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih S.(37) isimli şahıs takibe alındı. Farklı suçlardan sabıkası olan şahsın uyuşturucu sattığını belirleyen polis, şahsın kısa süre önce kiraladığı gizli evine şok operasyon yaptı. İlçeye bağlı Beyceğiz Mahallesi’ndeki adreste yapılan aramada 258 gram bonzai, uyuşturucu paketlemekte kullanılan çok sayıda folyo, paketler halinde folyoya sarılı ateş buz maddesi, ruhsatsız tüfek ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 33 adet sikke, 9 adet broş, 2 adet bakır kuş figürü, 2 adet metal kılıç, 1 adet taş hayvan figürü, 1 adet şamdan, 1 adet metal haç sembolü, 1 adet metal kalp figürü, 1 adet metal mızrak ucu, 1 adet metal üzerinde Arapça yazılar bulunan taş, 5 adet tarihi metal parçalar olmak üzere toplam 57 parça geçirildi. Üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak" ve "2813 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçlarından ifadesi alınması sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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