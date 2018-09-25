Polisten sürücü ve yolculara aşure ikramı

RİZE (AA) - Rize'de polis, muharrem ayı dolayısıyla uygulama noktasında sürücü ve yolculara aşure ikram etti.
Alipaşa köyünde uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve asayiş uygulaması kapsamında sürücüleri durdurarak gerekli kontrollerin ardından yeni uygulamalar hakkında bilgilendiriyor.
Ekipler, muharrem ayı dolayısıyla kurdukları standa yönlendirdikleri sürücü ve yolculara aşure ikram etti. Yaklaşık 500 kişilik aşure, yaklaşık bir saat süren uygulamada tamamen bitti.
Sürücü ve yolcular aşure ikramına büyük ilgi gösterirken stant önünde zaman zaman uzun kuyruk oluştu.
Uygulamaya katılan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, aşure yemeye davet ettiği vatandaşlarla sohbet etti.
Verdi, ikram sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayında farklı bir uygulama yapmak istediklerini belirterek, "Yoldan gelen sürücülerimize hem bir nefes olsun hem uykuları açılsın istedik. Aşure yerken trafik uygulamalarımız hakkındaki görüşlerini soralım istedik. Vatandaşımız çok memnun oldu. Bilsek daha önce yapardık. Bu tarz sosyal etkinliklerimiz devam edecek." dedi.
Alipaşa mevkisinde asayiş uygulama noktası oluşturduklarını ifade eden Verdi, vatandaşların bu noktada daha çok personelle sohbet edip gelişmeleri öğrenme şansı bulduğunu söyledi.
Verdi, aşure dağıtımıyla daha çok vatandaşa ulaşma şansı bulduklarına dikkati çekerek, "Yaklaşık 500 kişilik aşure hazırlamıştık. İlk olduğu için tükendi. İlgi bizi oldukça memnu etti." diye konuştu.
Suudi Arabistan vatandaşı Faysal Ali Süleymani, eşi Merih Ali Süleymanı ile bölgeye tatil amaçlı geldiğini kaydederek, "Çok misafirperver bir yaklaşım. İnanılmaz duygulandık ve mutlu olduk. Gerçekten Rize'de çok güzel ve çok farklı bir karşılama oldu." dedi.
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