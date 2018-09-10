Polisten sürücülere emniyet kemeri ve telefon uyarısı

ADIYAMAN'da polis tarafından oluşturulan uygulama noktasında emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür ederek, cep telefonu kullanmamaları yönünde uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde oluşturulan farklı noktalarda emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür ederek, araç içerisinde cep telefonu kullanılmaması gerektiği konusunda ise uyarıda bulundu. Durdurulan araçlarda emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür eden polisler, sürücüleri hareketli halinde cep telefonu kullanmamaya özen göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.
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