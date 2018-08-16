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Polisten sürücülere "hayat kurtaracak" uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı tatilinde uzun süre yolculuk yapacak sürücüleri araçlarının teknik bakımlarını aksatmamaları, emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyardı - Bayram tatili süresince yaklaşık 7 bin 400 trafik ekibinde yaklaşık 12 bin 800 trafik personeli görev alacak, karadan ve havadan denetimler sıklaştırılacak

Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı tatilinde uzun süre yolculuk yapacak sürücülere araçlarının teknik bakımlarını aksatmamaları, emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

AA muhabirinin, emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehirler arasında yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle bazı önlemler alındı.

Önlemler kapsamında bayram tatili süresince yaklaşık 7 bin 400 trafik ekibinde yaklaşık 12 bin 800 trafik personeli görev yapacak.

Karadan ve havadan denetimler de sıklaştırılacak.

- Araç bakım ve kontrolleri yola çıkılmadan yapılmalı

Özellikle şehirler arası uzun yolculuğa çıkılmadan önce araçların tüm teknik bakımlarının yapılmasının önemine işaret eden yetkililer, yolculuk sırasında da lastiklerin hava basınçlarının gözden geçirilmesini önerdi.

Yetkililer, karayoluyla seyahat edeceklere dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, uykusuzluk ve yorgunluğun kaza olasılığını artırdığına dikkati çekti.

Uzun süreli araç kullanacak sürücülerin yola uykusuz çıkmamaları ve yalnız araç kullanmamaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, hem ön hem de arka koltuktaki yolcuların can güvenliğini korumak için emniyet kemerlerinin takılı olmasının önemini hatırlattı ve yolculuk esnasında mola verilmesinin ihmal edilmemesini istedi.

- Cep telefonları mola verildiğinde kullanılmalı

Sürücülerin can güvenlikleri için hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, cep telefonu ve dikkati dağıtıcı mobil cihazların mola verildiğinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler kapsamında vatandaşları uyarmak ve bilinçlendirmek için 10 bin afiş asıldığı, 600 bin el ilanı ve 100 bin broşür dağıtıldığı kaydedildi.

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