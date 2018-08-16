Özellikle şehirler arası uzun yolculuğa çıkılmadan önce araçların tüm teknik bakımlarının yapılmasının önemine işaret eden yetkililer, yolculuk sırasında da lastiklerin hava basınçlarının gözden geçirilmesini önerdi.

Karadan ve havadan denetimler de sıklaştırılacak.

Önlemler kapsamında bayram tatili süresince yaklaşık 7 bin 400 trafik ekibinde yaklaşık 12 bin 800 trafik personeli görev yapacak.

AA muhabirinin, emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehirler arasında yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle bazı önlemler alındı.

Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı tatilinde uzun süre yolculuk yapacak sürücülere araçlarının teknik bakımlarını aksatmamaları, emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, hem ön hem de arka koltuktaki yolcuların can güvenliğini korumak için emniyet kemerlerinin takılı olmasının önemini hatırlattı ve yolculuk esnasında mola verilmesinin ihmal edilmemesini istedi.

- Cep telefonları mola verildiğinde kullanılmalı

Sürücülerin can güvenlikleri için hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, cep telefonu ve dikkati dağıtıcı mobil cihazların mola verildiğinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler kapsamında vatandaşları uyarmak ve bilinçlendirmek için 10 bin afiş asıldığı, 600 bin el ilanı ve 100 bin broşür dağıtıldığı kaydedildi.

