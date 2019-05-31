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Polisten sürücülere kuşburnu ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:51 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ramazan Bayramı için memleketlerine seyahat eden sürücülere polis ekipleri kuşburnu marmeladı ikramında bulunuyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi uygulama yapan trafik ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine Merzifon yöresine ait kuşburnu marmeladı ikram etti.

İçişleri Bakanlığının "Dikkat Sizden, Notlar Bizden Projesi" kapsamında Merzifon Meray Kavşağı'nda uygulama noktası oluşturan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak broşürle bilgilendiriyor.

Ekipler, söz konusu projenin hedef kitlesi olan çocuklara kırmızı düdük hediye edip, sürücü seyahat karnesi dağıtıyor.

Uygulamaya katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet eden Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İçişleri Bakanlığı tarafından bayram tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla uygulamaya konulan "Bu yolda hep birlikteyiz, dikkat sizden notlar bizden" uygulaması kapsamında, araçlarda bulunan çocuklara düdük verdi.

Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın matem havasına bürünmemesi için herkesin trafik kurallarına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Sürücülerin mutlaka hız kurallarına, trafik işaretlerine uyması ve emniyet kemerini takması gerektiğinin altını çizen Demirkale, bu konuda polis ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını aktardı.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat ise trafiğin yoğun yaşandığı bölgelerdeki uygulamalarının devam edeceğini belirterek, "Niyetimiz asla ceza yazmak değil, sürücülerimizi trafik kurallarına karşı uyarmaktır. Bugün hem sürücülerimizi uyardık hem de Merzifon yöremize ait kuşburnu marmeladını hediye ettik." dedi.

Uygulamadan memnun kalan sürücülerden Ali İhsan da "Polisler zor şartlarda çalışıyor. Allah kolaylık versin. Bize kuşburnu ikram ettiler. Bunu yerken Merzifon ve polis ekipleri aklımıza gelecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Merzifon Amasya Ramazan Bayramı sürücülere kuşburnu ikramı

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