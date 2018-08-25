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Polisten sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 07:16 | Son Güncelleme

Bilecik-Sakarya yolunda trafik denetimlerde uykusu geldiği fark edilen sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı sunuldu - Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal: - "Osmaneli Belediyesine ait tesiste yorgun ve uykusuz gördüğümüz sürücülerimize ikramda bulunuyoruz. İsterlerse ücretsiz olarak onlara istirahat etme imkanı için uygun yerler de sağladık. Vatandaşlarımız da yoğun rağbet gösteriyorlar" - Tatilci Yavuz Sağlam: - "Çay var simidimiz var, uyuma imkanımız var. Güzelce karnımızı doyurup uyuyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 25 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. 18 yaşından beri trafikteyim"

BİLECİK (AA) - Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından, uykusu geldiği fark edilen sürücülere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sunuldu.

Bilecik- Sakarya yolunda bulunan İçmeler mevkisinde sabaha karşı denetleme yapan ekipler, uzak mesafelerden gelen sürücülere yiyecek, içecek verdi. Uykusu gelen şoförlere de Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesislerinde ücretsiz konaklama imkanı sundu.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarında etken olan uykusuzluk üzerine uygulama yaptıklarını bildirdi.

- Uykusuz yolculara yatak imkanı

Namal, uykunun özellikle sabahın erken saatlerinde geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle biz de bayramda yaptığımız cep telefonu kullanma, aşırı hız yapma ve emniyet kemeri takma kampanyası haricinde, yorgun ve uykusuz araç kullanmama üzerine uygulama yapıyoruz. Bu konuda Osmaneli Belediyesine ait bu tesiste yorgun ve uykusuz gördüğümüz sürücülerimize ikramda bulunuyor, isterlerse onlara istirahat etme imkanı için uygun yerler de sağladık ücretsiz olarak. Vatandaşlarımız da yoğun rağbet gösteriyorlar. Özellikle uzak yoldan gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Kendileri istirahat ediyorlar."

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de Bilecik Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği uygulayamaya, Osmaneli Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı olarak destek verdiklerini bildirdi. Şahin, "Amacımız özellikle sabaha karşı özellikle uykusuz kalma suretiyle oluşan trafik kazalarını ortadan kaldırmak. Bu anlamda biz de sürücülerimize bu tesisi açtık. Burada dinlenip kendilerine gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'dan tatilden dönen Yavuz Sağlam, kendilerine tahsis edilen mekanda çay içtiklerini ve simit yediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akşam 10 civarlarında çıkmıştık. Baya yorulmuştuk. Sağ olsun polis ağabeylerimiz çevirdiler. Uykumuz da vardı, gelin size yemek ısmarlayalım dediler. Biz de çok teşekkür ederiz emniyet güçlerine. Tam da zamanındaydı baya uykumuz gelmişti. Geldik çayımızı içiyoruz. Çay var simidimiz var, uyuma imkanımız var. Güzelce karnımızı doyurup uyuyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 25 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. 18 yaşından beri trafikteyim."

Muğla Köyceğiz'den İstanbul'a giden İlker Dülger ise saat 20.00'de yola çıktığını ve Afyonkarahisar'da mola verdiğini aktararak, "Şimdi de burada polis arkadaşlar durdurdular. Çay içiyorum biraz dinlenip yola çıkacağım. Güzel bir uygulama, farkındalığı ortaya çıkarıyor." dedi.

Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesislerinde dinlenen, çayını içen, simit yiyen, namazını kılan ve tahsis edilen odalarda uyuyan onlarca sürücü, hem şaşkınlıklarını gizleyemedi, hem de uygulamadan çok memnun olduklarını kaydetti.

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bayram Kaza polis

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