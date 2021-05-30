Polisten takdir toplayan davranış! Yürüyemeyince kucağında taşıdı

Kemer'de 15 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında Satuk Buğra Dinç, bellboy olarak çalıştığı 5 yıldızlı otelde müşterilerin eşyalarını taşırken merdivende ayağını burktu. Satuk Buğra Dinç, ilçe merkezinde bulunan özel bir hastanede tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Dinç, olayın iş kazası olması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından hastaneden alınarak ifadesi için Merkez Mahallesi'ndeki polis merkezine getirildi.

KUCAĞINDA TAŞIDI

Otoparkta araçtan inen Satun Buğra Dinç'e görevli yunus polisi eşlik etti. Bir süre yürümeye çalışan Satuk Buğra Dinç'in ayağının üzerine basamadığını ve zorlandığını gören polis kendisini taşıyabileceğini söyledi. Dinç bu isteği geri çevirdi ancak acı çektiğini gören ve bu duruma dayanamayan polis memuru, onu kucaklayarak polis merkezine kadar taşıdı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

DHA



