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Polisten tarihi sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:01 | Son Güncelleme

Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan tarihi polis üniformaları ile Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar, meraklıların beğenisine sunuldu

Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan tarihi polis üniformaları ile Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar sergilendi.

Türkiye Polis Radyosunca Ankara'daki bir alışveriş merkezinde, Polis Teşkilatının görünürlüğünün ve tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı üniformalar, Polis Radyosu arşivinde yer alan tarihi plaklar sergilendi. Yarın da açık olacak sergide, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Müzeyyen Senar, Erkin Koray, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi sanatçıların plakları da yer aldı.

Polis memuru ve prodüktör Kübra Sonat, etkinlikte Türkiye Polis Radyosunun 67 yıllık geçmişi ile yabancı ve Türk şarkıcıların 45'lik plaklarının bulunduğunu söyledi.

Polis Radyosunun Türkiye'nin en eski ikinci radyosu olduğunu ve en köklü plak arşivinin bulunduğunu belirten Sonat, "Etkinliğin amacı, halkla iletişime geçmek, polisin sevecen ve medyatik yüzünü göstermek." dedi.

Türkiye Polis Radyosu spikeri Umut Sarıarslan da Polis Radyosunun Türkiye'nin reklam almayan Türkiye'nin tek radyosu olduğunu ifade etti.

Sarıaslan radyonun her türlü müziğe yer verdiğini belirtti.

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Türkiye Polis Radyosu

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