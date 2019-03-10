Polisten tarihi sergi

Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan üniformalar ve Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar, Ankara'da sergilendi.

Türkiye Polis Radyosunca bir alışveriş merkezinde, Polis Teşkilatının görünürlüğünün ve tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı üniformalar, Polis Radyosu arşivinde yer alan tarihi plaklar sergilendi.

Yarın da açık olacak sergide Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Zeki Müren, Barış Manço, Müzeyyen Senar ve Müslüm Gürses gibi sanatçıların plakları da yer aldı.

Türkiye Polis Radyosu spikeri Umut Sarıarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, sergide Türkiye Polis Radyosunun 67 yıllık geçmişi ile yabancı ve Türk şarkıcıların 45'lik ve taş plaklarının bulunduğunu belirtti.

Polis Radyosunun Türkiye'nin en eski ikinci radyosu olduğunu ve köklü plak arşivi bulunduğunu ifade eden Sarıarslan, "Etkinliğin amacı, halkla iletişime geçmek, polisin sevecen ve medyatik yüzünü göstermek." dedi.

Radyonun her türlü müziğe yer verdiğine işaret eden Sarıarslan, Polis Radyosunun Türkiye'nin reklam almayan ve en uzun canlı yayın yapan radyosu olduğunu kaydetti.

