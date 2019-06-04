Polisten tatilcilere

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları araçlardaki tatilcilere şeker ikram edip ut çaldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli polis birimi ile Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince, Fethiye-Antalya karayolu Çırpı mevkisinde uygulama yapıldı.

Ekipler durdurulan araçlardaki tatilcilere şeker ikram edip, kurallara uyulması konusunda da uyarıda bulundu.

Yol kenarındaki kamelyaya davet edilen tatilciler, polis memuru Raşit Kırılmaz’ın çaldığı udu görünce şaşkınlık yaşadı. Tatilciler ut dinlerken güvenlik sorgulamaları yapıldı.

Fethiye’ye tatile gelen Hülya Aydoğdu gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlk kez böyle bir uygulamayla karşılaştım ve çok şaşırdım. Uygulama bizim için kısa bir mola oldu” dedi.

Antalya’dan Akyaka’ya tatile giden Gül Ulutaş da uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi. Ulutaş, ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştığını ve uygulamayı çok beğendiğini ifade etti.



